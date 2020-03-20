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Fedakar sağlık çalışanlarına "balon turu" sözü verildi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında fedakarca çalışan sağlık personellerine sıcak hava balon turu hediye edeceğini bildirdi.

20.03.2020 21:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:48
Fedakar sağlık çalışanlarına
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında fedakarca çalışan sağlık personellerine sıcak hava balon turu hediye edeceğini bildirdi.

Arı, mesajında, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra birçok ülkeye yayılan koronavirüs karşısında sağlık çalışanlarının gecesini gündüzüne katarak yoğun gayret harcadığını ifade etti.
Salgının sona ermesinin ardından Kapadokya'da, 81 ilden ikişer sağlık personeline yönelik sıcak hava balon turu düzenleyeceklerini belirten Arı, "Yetmez biliyoruz ama. Bugünler geçtikten sonra bizler için gecesini gündüzüne katarak fedakarlık örneği olan sağlık personelimize teşekkür mahiyetinde her ilden 2 sağlık personelimizi Nevşehirimizde ağırlayıp beraber balonda Kapadokya'yı izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

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