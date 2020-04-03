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Fedakar sağlık çalışanlarına bir destek de Iğdır'daki gönüllü öğretmenlerden

Iğdır'da görev yapan öğretmenler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca çalışan sağlık personeli için gönüllü maske üretiyor.

03.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:30
Fedakar sağlık çalışanlarına bir destek de Iğdır'daki gönüllü öğretmenlerden
Iğdır 'da görev yapan öğretmenler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca çalışan sağlık personeli için gönüllü maske üretiyor.
Kentteki Besti Aydeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve personeli, sağlık çalışanlarının maske ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.
Gönüllü öğretmenler ile okul personelinin, yoğun mesai harcayarak günde ürettiği 400 maske, bölgede ihtiyaç duyulan hastanelere gönderilecek.
İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, AA muhabirine, Milli Eğitim Müdürlüğü camiasının sağlık çalışanlarına destek olmak adına çalışma yürüttüğünü söyledi.
Maske üretiminin 11 kişilik ekiple gerçekleştirildiğini ifade eden Gönen, şöyle konuştu:
"Okul müdürümüzle yaptığımız istişare neticesinde maske üretimine karar verdik. Bu manada 4 moda tasarımcısı öğretmenimizin gözetiminde öğretmen ve çalışanlarımızla birlikte şu anda günlük 400 maske üretiyoruz. Bunu hızlandırarak günlük 1500'e çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün dayanışma günü, biz de Milli Eğitim camiası olarak bu noktada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Iğdır, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Fedakar sağlık çalışanlarına bir destek de Iğdır'daki gönüllü öğretmenlerden - Haberler

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