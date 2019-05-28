Fedakârlıklarla dolu ilham veren bir gönüllülük hikâyesi

Egeli akademisyen Prof. Dr. Ertuğrul Sabah'ın hayatını konu edinen Murat Erün'ün yönettiği Dişçinin Korkusu belgeseli 11. Uluslararası TRT Belgesel Günlerinde Ulusal Profesyonel Kategori dalında ikinci olarak TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı ödülünün sahibi oldu. Belgesel, Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Sabah'ın ilham veren hikâyesini anlatıyor.

Zihinsel engelliler ve yatılı ilköğretim bölge okullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik yürüttüğü projelerle bilinen Prof. Dr. Ertuğrul Sabah,bağışlarla oluşturulan seyyar diş kliniği ve gönüllü ekibiyle şehir şehir dolaşıyor, binlerce engelli çocuğun diş tedavisini ücretsiz yapıyor ve ağız ve diş sağlığı eğitimi veriyor. Prof. Dr. Ertuğrul Sabah'ın öncülüğündeki ekip,özellikle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, engelli eğitim merkezleri, çocuk yuvası, çocuk esirgeme kurumu ve yaşlılar evi gibi yerlere yönelik gönüllü hizmet veriyor.

Ailesi ile birlikte hurdadan kurtardıkları otobüsle yola çıkan Ertuğrul Sabah, 2001 yılında Ege Ağız Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği'ni kurdu. Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi son sınıf öğrencisi 1400 diş hekimi adayına alan çalışması yaptıran Prof. Dr. Ertuğrul Sabah'a EÜ Diş Hekimliği Fakültesinden öğretim elemanları, asistanlar ve hemşireler de katılıyor.

Prof. Dr. Ertuğrul Sabah'ın fedakârlıklarla dolu ilham veren hikâyesi yönetmen Murat Erün tarafından 'Dişçinin Korkusu' adlı belgeselle ölümsüzleşti. Belgesel 11.TRT Belgesel Ödülleri Ulusal Profesyonel Kategorisinde TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülü'nü kazandı. "Ulaşılamayana Ulaş" teması ileDişçinin Korkusu belgeseli, bir doktorun çabasını görünür kılarak, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için yol gösterici öneriler getiriyor.

Hafta sonları yanında götürdüğü seyyar diş kliniği ile engelli eğitim merkezlerini, yatılı öğretim bölge okullarını ziyaret eden Prof. Dr. Ertuğrul Sabah, zihinsel engelli çocuklara ve yatılı ilköğretim öğrencilerine yerinde ücretsiz diş tedavisi yapıyor. Gönüllü olarak sürdürdüğü bu anlamlı çalışmayı kendisi gibi diş hekimi olan eşi, öğrencileri, akademisyen arkadaşları ve serbest diş hekimlerinden oluşan bir grup ile gerçekleştiriyor.

Prof. Dr. Ertuğrul Sabah

Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi'nden 1976 yılında mezun oldu. 1977-1983 yılları arasında Herborn/Almanya'da serbest diş hekimliği yaptı. 1983'de Giessen/Almanya'da doktorasını tamamladı. 1983 - 1987 yılları arasında Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Tedavi Kürsüsünde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 1988 yılında Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi'nde ilk Pedodonti Doçenti oldu. 1993 yılından bu yana Pedodonti Anabilim Dalı'nda profesör olarak görev yapıyor.Engellilerde diş hekimliği, erken ortodontik uygulamalar, alan diş hekimliği ve yerinde verilen diş hekimliği hizmetleri üzerine çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: Bültenler