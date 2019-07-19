FEDEK'ten 'Mütercim-Tercümanlık' bölümüne akreditasyon

Fen, Edebiyat, Fen Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından, Atılım Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık bölümüne akreditasyon verildi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Altay, "Uluslararası akreditasyona sahip bölümden mezun olmak, öğrencinin yurt dışında çalışma imkanını kolaylaştırıyor" dedi.

Atılım Üniversitesi tarafından, geçtiğimiz yıl 'Mütercim-Tercümanlık' bölümünün akredite olması için başvuruda bulunulmuştu. FEDEK, değerlendirme sürecini tamamlayarak bölüme akreditasyon verdi. Mütercim Tercümanlık dışında Atılım Üniversitesinin Psikoloji ve İngiliz Dili Edebiyatı Programları da FEDEK tarafından akredite edildi.

FEDEK akreditasyonunun önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ayfer Altay, "FEDEK akreditasyonu, üniversitedeki bölümlerin programlarının kalitesini ölçen ve topluma hizmet verebilen yetenekte öğrenciler yetiştirilip yetiştirilmediğini kontrol eden bir kuruluş. Bu akreditasyon bölümlere değil, programlara veriliyor. Bölümlerin programları, programların tutarlılığı, bölümde ders veren hocalar, o programın öğrenciler tarafından değerlendirilmesi ve eleştiri alan noktaların iyileştirilmesi çok önemli. FEDEK, programda en az yüzde 30 seçmeli ders bulunmasını istiyor. Yani öğrencilerin tek disiplinden değil farklı disiplinlerden de ders alarak yetişen öğrenciler olması isteniyor" diye konuştu.

TERCİH DÖNEMİNDE FEDEK'İ SORUYORLAR

FEDEK'in, programların üniversite sanayi iş birliğini destekleyici şekilde olmasını istediğine dikkat çeken Prof. Dr. Ayfer Altay, "Dış paydaşlarla devamlı görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler sonucunda iyi ve zayıf noktalar ortaya çıkıyor. Önemli olan zayıf noktalarımızı bilmek. Bunları iyileştirici önlemler almak. İyileştirirken yaptığımız çalışmaların kanıtları da önemli. Burada her şey kanıta dayanıyor. Programların topluma hizmet vermesi de FEDEK açısından önem taşıyor. Üniversite tercih döneminde öğrenci ve ailelerin bize sorduğu ilk soru akreditasyonumuzun olup olmadığı yönünde oluyor. Gençlerimiz artık bunları çok yakından takip ediyorlar. Bu akreditasyon da üniversite yerleştirme kılavuzunda yer alıyor. Dolayısıyla akredite olmuş bir bölümü tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERE YURT DIŞI KAPISI AÇILIYOR"

Uluslararası bağlantılar noktasında FEDEK'in önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Altay, şöyle devam etti:

"FEDEK, Mart 2018'den bu yana dünyada 21 ülkeden 34 üyesi olan akreditasyon kuruluşunun üyesi. Uluslararası bağlantılar kurma noktasında bu akreditasyon ön plana çıkıyor. Akreditasyon sahibi olmak ve üniversitenin dünya sıralamalarında yer alması uluslararası ilişkilerde ilk noktada önem kazandı. FEDEK, uluslararası iş birliklerini kolaylaştırıyor. Uluslararası akreditasyona sahip bir bölümden mezun olmak, öğrencinin yurt dışında çalışma imkanını kolaylaştırıyor. Birçok öğrencimiz yurt dışında uluslararası merkezlerde çalışıyor. Mütercim-Tercümanlık önemli bir bölüm. Öğrencilerimiz yurt dışına gidip uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans da yapabiliyor. Bu onlara çok farklı kapılar açıyor. Öğrencilerin yurt dışında master yapmasını kolaylaştıran bir diğer etken, onların FEDEK akreditasyonu olan bir bölümden mezun olmaları."



- Ankara