Federasyon açıkladı! Andone'nin çapraz bağlarında yırtık

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Rumen futbolcu Florin Andone'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Romanya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray ve kulübün sağlık heyetiyle temasa geçildiği, ilk belirlemelere göre oyuncunun sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğu ifade edildi.

MİLLİ TAKIM KADROSUNA ALINMADI

Romanya Futbol Federasyonu ayrıca Andone'nın sakatlığından dolayı İsveç ve İspanya ile oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçları için kadroya alınmadığını duyurdu.