Haberler » Güncel » Federasyondan 'tekrar' kararı - Haber

Federasyondan 'tekrar' kararı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz hafta oynadığı 1881 Düzce karşılaşmasında yapılan kural hatası itirazında karara varıldı.

24.12.2019 08:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:54 Federasyondan 'tekrar' kararı

Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün TKBL 12.haftasında deplasmanda oynadığı 1881 Belediye karşılaşmasında ilginç olaylar yaşandı. Maçın bitimine 27.3 saniye kala skor 63-63 iken Bursa Büyükşehir Belediyespor kendi potası altında Gizem Uca'ya faul yapıldı. Düzce ekibinin faul hakkının dolmasıyla 2 serbest atış hakkı kazanan yeşil-beyazlılarda Gizem Uca faul çizgisine doğru yönelirken maçın hakemleri serbest atışları İlemnur Duman'ın kullanacağını işaret etti. Maç içinde yapılan itirazlar sonucu değiştirmezken, Büyükşehir Belediyespor Kulübü 65-63 mağlup olduğu maçın tekrarına yönelik itiraz dilekçesini Türkiye Basketbol Federasyonu'na gönderdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Bursa ekibine gönderdiği ve Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Serbülent Şengün imzalı yazılı açıklamada "Serbest atışları faul yapılan Bursa Büyükşehir Belediyesi takımından 2 forma numaralı Gizem Mürüvvet Uca'nın kullanması gerekirken hakemlerin Bursa Büyükşehir Belediyesi takımından 5 forma numaralı İlemnur Duman'a kullandırdığı ve 2 serbest atışın da başarısız olduğu tespitiyle,müsabaka hakemlerinin kuralları yanlış uyguladığı yönünde görüş bildirmiştir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu karşılaşma, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından belirlenecek tarihte yeniden oynanacak.


Bursa Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyespor, Düzce, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:49   zmir'in çöpünün depolandığı Harmandalı'ndaki çatlaklar tedirgin etti - Haber
09:48   Kosova'da Yunus Emre Enstitüsü 2 bin 351 kişiye Türkçe öğretti - Haber
09:47   Köy okullarını konser salonlarına çevirdiler, hikayeleri ödül aldı - Haber
09:42   ESKİ çalışanları eksi 20 derecede içme suyu hattındaki arızayı giderdi - Haber
09:42   Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haber
09:35   Son dakika: ABB Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e dava açacak - Haber
09:08   Karadeniz alev alev yanıyor! 4 ilde 26 farklı noktada orman yangını - Haber
09:00   Çankırı'da 2 tır çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti - Haber
09:00   Bir otomobil parasına aldığı doğanı bakanlık izni ile Türkiye'ye getirdi - Haber
08:21   TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı! Kumar oynayanlara verilen ceza yükseltildi - Haber
24.12.2019 09:50:47