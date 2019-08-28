Haberler» Spor» Haber

Federer, 100. maçından galibiyetle ayrıldı

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina üçüncü tura yükseldi.

28.08.2019 23:30 Federer, 100. maçından galibiyetle ayrıldı
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina üçüncü tura yükseldi.
ABD'nin New York kentinde başlayan sezonun son grand slam turnuvasında kariyerinin 100. maçına çıkan Federer, dünya klasmanının 99 numarası Bosna Hersekli Damir Dzumhur ile karşılaştı.
Toplam 2 saat 22 dakika süren mücadeleyi 3-6, 6-2, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 kazanan İsviçreli tenisçi, adını üçüncü tura yazdırdı.
Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina da klasmanda 52. sırada yer alan ABD'li Venus Williams'ı 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek üçüncü tur biletini aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Roger Federer, Tenis, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:01   Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 3 takım da belli oldu
23:58   Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
23:55   Ve Monaco sonunda pes etti! Falcao, Galatasaray'a geliyor
23:52   Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
23:30   Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Ekici ile...
23:30   Federer, 100. maçından galibiyetle ayrıldı
23:26   Erzurumspor, kaleci Kayacan Erdoğan'ı kadrosuna kattı