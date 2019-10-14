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Federer, 2020 tokyo olimpiyatları'na katılıyor

Tenisin yaşayan efsanesi İsviçreli raket Roger Federer, gelecek yıl 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yanı sıra Wimbledon ve Amerika Açık Tenis Turnuvası'na katılacağını açıkladı.

14.10.2019 17:33Federer, 2020 tokyo olimpiyatları'na katılıyor

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Tenisin yaşayan efsanesi İsviçreli raket Roger Federer, gelecek yıl 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yanı sıra Wimbledon ve Amerika Açık Tenis Turnuvası'na katılacağını açıkladı.

38 yaşındaki dünya 3 numarası geride bıraktığımız tenis sezonunda 4 grandslam turnuvasına katılmıştı. Federer, Avustralya Açık'a 4'üncü turda, Fransa Açık'a yarı finalde, Amerika Açık'a çeyrek finalde veda etmiş, Wimbledon'da ise tarihe geçen bir maç sonunda finalde İspanyol raket Rafael Nadal'a 3-2'lik skorla kaybetmişti.

Roger Federer'in kariyerinde 2 olimpiyat madalyası bulunuyor. İsviçreli raket, 2008 yılında Pekin'de düzenlenen Olimpiyatlarda çiftlerde altın, 2012'de Londra'da yapılan Olimpiyatlarda ise teklerde gümüş madalya kazanmıştı. Efsane tenisçinin kariyerinde iki olimpiyat madalyasının yanı sıra 20 de grandslam şampiyonluğu bulunuyor.



Amerika Birleşik Devletleri, Roger Federer, Spor

Kaynak: DHA

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