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Federer'den Şanghay Masters'a erken veda

Şanghay Masters Tenis Turnuvası'nda mücadelede eden dünya 3 numarası Roger Federer, çeyrek finalde Alexander Zverev'e 2-1 yenilerek elendi.

11.10.2019 16:42Federer'den Şanghay Masters'a erken veda
Şanghay Masters Tenis Turnuvası'nda mücadelede eden dünya 3 numarası Roger Federer, çeyrek finalde Alexander Zverev'e 2-1 yenilerek elendi.
Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) Dünya Turu kapsamında Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen turnuvada, dünya 1 numarası Novak Djokovic'in ardından İsviçreli Roger Federer de elendi.
2 saat 4 dakika süren çeyrek final mücadelesinin ardından dünya sıralamasında 6. basamakta yer alan 22 yaşındaki Alman Zverev, 38 yaşındaki Federer'i 6-3, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti.
Zverev, Matteo Berrettini-Dominic Thiem karşılaşmasının galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Günün diğer müsabakasında Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Djokovic'i 2-1 mağlup ederek yarı finale kalmıştı.

Roger Federer, Tenis, Spor

Kaynak: AA

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