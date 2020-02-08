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Federer ve Nadal, Afrikalı çocuklar için korta çıktı

İsviçreli tenisçi Roger Federer, altıncısı düzenlenen "Afrika için maç" isimli yardım organizasyonunda İspanyol raket Rafael Nadal'ı 2-1 mağlup etti.

08.02.2020 00:10 | Son Güncelleme: 08.02.2020 00:10Federer ve Nadal, Afrikalı çocuklar için korta çıktı
İsviçreli tenisçi Roger Federer, altıncısı düzenlenen " için maç" isimli yardım organizasyonunda İspanyol raket Rafael Nadal'ı 2-1 mağlup etti.
Güney Afrika'nın Cape Town kentinde Afrikalı çocukların eğitimine destek amaçlı yapılan gösteri maçında dünya 3 numarası Federer, dünya sıralamasının 2. basamağında yer alan Nadal karşısında 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerlerle 2-1 galip geldi.
Öte yandan, ABD'li iş adamı Bill Gates ve komedyen Trevor Noah da organizasyona yardım için turnuvada yer aldı. Federer-Gates çifti, Nadal-Noah ikilisini gösteri maçında 6-3 yendi.

Roger Federer, Rafael Nadal, Afrika, Spor

Kaynak: AA

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