Fedex Filosuna Çin Yapımı Elektrikli Araçlar Katılıyor

CARMEDYA.COM – Elektrikli araçlar hayatımızın her yerine entegre oluyor. Hatta taşımacılık şirketleri de bu tarz otomobilleri tercih etmeye başladı.FedEx filosuna 1000 adet ekleniyorÇok uluslu kurye devi FedEx, filosuna 1.000 adet Chanje V8100 elektrikli panel van ekleniyor. Modellerin 100 tanesi satın alınacak. 900 tanesi ise kiralanacak. V8100 elektrikli araçlar Çin'deki FDG tarafından inşa edildi. Modelde yer alan 13.2 kW piller 241 km menzil sunuyor. DC hızlı şarj kullanarak veya bir gece normal şarj cihazıyla bir saatten az bir süre içinde % 80'e kadar pili dolabiliyor. FedEx elektrikli araç kullanımı ile 7579 litre yakıt ve 20 ton CO2 emisyonu tasarruf yapacak. Üretilen modeller 19.144 litre taşıma kapasitesine sahip. Ayrıca model 2720 kg seviyesine kadar yük taşıyabiliyor.