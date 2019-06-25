25.06.2019 10:56
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FedEx "ticari kısıtlamalar" nedeniyle ABD Ticaret Bakanlığı'nı mahkemeye verdi

FedEx "ticari kısıtlamalar" nedeniyle ABD Ticaret Bakanlığı

– ABD merkezli lojistik şirketi FedEx, ihracatı kısıtlayan son kurallar nedeniyle, ABD Ticaret Bakanlığı'nı mahkemeye verdi.

– ABD merkezli lojistik şirketi FedEx, ihracatı kısıtlayan son kurallar nedeniyle, ABD Ticaret Bakanlığı'nı mahkemeye verdi.
Nikkei'de yer alan habere göre FedEx, Ticaret Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu yeni kurallara bağlı olarak, günlük bazda milyonlarca paketi kontrol etmesi gerektiğini ve bunun "imkansız bir görev" olduğunu savundu.
Söz konusu gelişme, Çinli yetkililerin FedEx'in Huawei 'ye ait belge ve paketlerin yönetimini doğru yapamadığı savıyla şirkete inceleme başlatmasından sonra gelirken, soruşturma FedEx'in Huawei'ye ait paketleri ABD'ye yönlendirdiği iddiasının ardından başlatılmıştı. Huawei aynı zamanda, Çin'e geri gönderilmesi gereken teçhizat nedeniyle ABD Ticaret Bakanlığı'nı da mahkemeye vermişti.
Washington , geçen ay ticari kara listesine eklediği Huawei'yi, Çin ile süren ticaret anlaşmazlıklarında ana hedef haline getirmişti.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Huawei , Çin Halk Cumhuriyeti , Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı , Amerika Birleşik Devletleri , Ekonomi

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