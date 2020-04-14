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FEDON'DAN BALKON KONSERİ

ÜNLÜ sanatçı Fedon evinin balkonundan komşularına konser verdi.

14.04.2020 14:13 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:13
FEDON'DAN BALKON KONSERİ

ÜNLÜ sanatçı Fedon evinin balkonundan komşularına konser verdi.

Koronavirüs nedeniyle evde kal çağrılarına Fedon da uyuyor. Fedon İstanbul'daki evinin balkonundan komşularına konser verdi.

Fedon, sevilen şarkılarını seslendirirken komşuları da ilgiyle takip etti.

Fedon komşularına da seslenerek,  "Allah beterinden korusun diyorum. Benim zamanımda komşuluk vardı, sokağa çıkmasam da en azından komşularımı tanıdım. Hepinize sevgiler" dedi. Fedon daha sonra şarkılarına devam etti.

O anlar komşularının cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Fedon, Güncel
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