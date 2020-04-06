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Fedor Smolov, karantina yasağını delerek 18 yaşındaki nişanlısını görmek için Rusya'ya gitti

İspanya'nın Celta Vigo takımında oynayan 30 yaşındaki Rus futbolcu Fedor Smolov, 18 yaşındaki nişanlısını görmek için karantina kurallarını delerek ülkesine gitti. Smolov'a Celta Vigo'nun ağır bir ceza vermesi bekleniyor.

06.04.2020 09:01 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:17

İspanya La Liga'da Celta Vigo takımında oynayan Fedor Smolov, nişanlısı Maria Yumasheva'nın doğum gününe katılmak için yurt dışı çıkış yasağını hiçe sayarak Rusya 'ya gitti. İspanyol AS gazetesinden yer alan habere göre, eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in torunu olan 18 yaşına basan nişanlısının partisine katılan Fedor Smolov'a kulübünün izin vermediği ortaya çıktı. 30 yaşındaki futbolcuya ağır ceza verileceği belirtildi.

KULÜP İZİN VERMEDİ, YASAĞI DELDİ

Fedor Smolov'un Celta Vigo yönetiminden ailevi sorunlarını çözmek için Rusya'ya gitme izni istediği, ancak corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da yurt dışına çıkış yasağı olduğu için istediğinin geri çevrildiği öğrenildi. AS'a konuşan bir Celta Vigo yöneticisi "Özel sebeplerden dolayı Rusya'ya gitmek istediğini bize bildirdi. Biz de yasağı hatırlatarak kendisine izin veremeyeceğimizi söyledik. Daha sonra bize Rusya'ya gittiğini bildirdi. Sorunu çözer çözmez de geri döneceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Fedor Smolov'a, Rusya'dan dönüşünde ağır ceza verileceği belirtildi.

Bu olay, Pione Sisto'dan sonra Celta Vigo'da yurt dışına çıkış yasağını delen ikinci futbolcu oldu. Sisto da bir hafta önce arkadaşının arabasıyla Danimarka'ya gitmişti.

Fedor Smolov, karantina yasağını delerek 18 yaşındaki nişanlısını görmek için Rusya’ya gitti
Etiketler: Celta Vigo, İspanya, Rusya, Spor

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Rus futbolcu Fedor Smolov, karantina yasağını delerek 18 yaşındaki nişanlısını görmek için Rusya'ya gitti
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Haberler ›› Spor ››Fedor Smolov, karantina yasağını delerek 18 yaşındaki nişanlısını görmek için Rusya'ya gitti - Spor
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