Haberler» Güncel» Haber

Feghouli ameliyat oldu

Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, böbrek taşı ameliyatı oldu.

12.08.2019 12:25 Feghouli ameliyat oldu
Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, böbrek taşı ameliyatı oldu. Sarı-kırmızılı takımın Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçının dönüşünde böbrek sancısı şikayeti olan Sofiane Feghouli ameliyat oldu. Galatasaray'dan oyuncunun durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Floransa dönüşü uçakta renal kolik (böbrek sancısı) şikayeti olan oyuncumuz Sofiane Feghouli sponsor hastanemiz Liv Hospital Üroloji kliniğinde Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi başkanlığında endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:12   Siyasi partilerde bayramlaşma - CHP heyeti MHP'yi ziyaret etti
13:12   Trabzon Uzungöl'den görüntü
13:11   Uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
13:07   Bu mahallede bayram "dam"da başlıyor
13:05   Eren Bülbül adına kurban kesildi
13:03   Siyasi partilerde bayramlaşma - Anavatan Partisi heyeti MHP'yi ziyaret etti
13:03   TOKAT KÜSKÜNLER BARIŞMADAN BAYRAM KUTLAMIYORLAR