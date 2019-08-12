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Fatih Terim'in ardından Feghouli de ameliyat oldu

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Feghouli, Fiorentina maçı dönüşü uçakta böbrek sancısı şikayeti sonrası İstanbul'a dönünce böbrek taşı ameliyatı oldu.

12.08.2019 13:11
Fatih Terim'in ardından Feghouli de ameliyat oldu

Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, böbrek taşı ameliyatı oldu. Sarı-kırmızılı takımın Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçının dönüşünde böbrek sancısı şikayeti olan Sofiane Feghouli ameliyat oldu.

UÇAKTA AĞRIDAN ŞİKAYETÇİ OLUNCA, AMELİYAT EDİLDİ

Galatasaray'dan oyuncunun durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Floransa dönüşü uçakta renal kolik (böbrek sancısı) şikayeti olan oyuncumuz Sofiane Feghouli sponsor hastanemiz Liv Hospital Üroloji kliniğinde Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi başkanlığında endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Spor

YORUMLAR (4)
MEMLEKETİM: Cokda umurumuzdaydi.
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GS Lİ: B.ira iyi gelir
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GS: gecmis olsun
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ADINIZI YAZIN: galatasarayin hepisini hastaneye vede timarhaneye yatirin yakisir o bicim
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