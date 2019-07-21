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Feghouli, Filistin bayrağıyla gönülleri fethetti

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli, Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu sonrası ülkesindeki kutlamalarda Filistin bayrağı açtı.

21.07.2019 17:57

Başkent Cezayir'de büyük ve coşkulu bir kalabalıkla 29 yıl sonra gelen Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kutlayan Cezayir Milli Takımı'nın yıldızı Sofiane Feghouli, bir yandan üstü açık otobüsten vatandaşlarını selamlarken bir yandan da Filistin bayrağını dalgalandırdı.

Bu görüntü sosyal medyada büyük yankı buldu.

"FİLİSTİN'DE YAŞANANLAR KALBİMİ ACITIYOR"

Feghouli, geçmişte Fransız basınında verdiği bir röportajda Filistin konusunda şu ifadeleri kullanmıştı:

''Filistin'de yaşananlar kalbimi acıtıyor. Bizler Müslümanız ve oradaki kardeşlerimize yardımcı olmalıyız. Kardeşlerimiz orada acı çekiyor."

Feghouli, Filistin bayrağıyla gönülleri fethetti

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Sofiane Feghouli, Filistin, Cezayir, Afrika, Spor

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