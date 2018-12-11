Feghouli Sezonun İlk Golünü Şampiyonlar Ligi'nde Attı

Galatasaray
'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli
, bu sezonun ilk golünü Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto
maçında kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son haftasında Porto'yu ağırlayan Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli bu sezon golle tanıştı. Müsabakanın 45+1. dakikasında kazanılan penaltı sonrasında topun başına geçen Feghouli, kaleci Casillas
ile meşin yuvarlağı farkı noktalara gönderdi. Bu sezon 11 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 3 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 15 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk golünü Porto'ya karşı kaydetti.
FEGHOULI PENALTILARIN BİRİNİ ATTI DİĞERİNİ KAÇIRDI
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli kazanılan iki penaltıdan birini atarken, diğerini kaçırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Portekiz
temsilcisi ile mücadele eden Galatasaray, müsabakada iki penaltı kazandı. İki penaltının da başına sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Sofine Feghouli geçti. 45+1. dakikadaki penaltıyı gole çeviren Feghouli, 67. dakikada kazanılan penaltıyı ise kaçırdı. Cezayirli futbolcunun vuruşunda top üst direğe çarpıp, kale çizgisinden dışarı sekti.
(Oğuzhan Ort/İHA)
Sofiane Feghouli,Galatasaray
11 Aralık 2018 Salı 23:11