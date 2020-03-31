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Feke Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım

Feke Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzattı.

31.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:28
Feke Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım
Feke Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bazı iş yerleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı.
Bu kapsamda maddi sıkıntı yaşayan bazı iş yeri sahipleri ve çalışanlarına, belediye ekiplerince yardım paketleri dağıtıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, bu zor süreçte vatandaşın yanında olacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Feke Belediyesi olarak, bu krizden etkilenecek işsiz kalan evine ekmek götüremeyen vatandaşlarımıza yardım kolilerini dağıtmaya başladık. Belediye ekiplerimiz 7 gün 24 saat ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın her konuda yanında olmaya devam edeceğiz. Başımızdaki bu virüsü birlikte yeneceğiz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Feke, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Feke Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım - Haberler

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