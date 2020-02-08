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Feke'de heyelan nedeniyle yol çöktü, 1 ev yıkıldı

ADANA'nın Feke ilçesinde, heyelan nedeniyle yol çöktü.

08.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:01Feke'de heyelan nedeniyle yol çöktü, 1 ev yıkıldı

ADANA'nın ilçesinde, heyelan nedeniyle yol çöktü. İlçede bir ev yıkılarak kullanılmaz hale geldi.

İlçede 3 gündür etkili olan yağış sonrası Kayadibi Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan yolun 200 metrelik bölümü heyelan nedeniyle çöktü. Yol üzerinde elektrik telleri ve köyün içme suyunun borularının bulunduğu kısmın zarar görmesi nedeniyle köyün elektrik ve suyu kesildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yol araç trafiğine kapandı. Uğurlubağ Mahallesi'ndeki Osman Çelen'e ait yayla evi, oluşan heyelan nedeniyle yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Geçen yıl Şubat ayında heyelan nedeniyle yine aynı yolda çökme meydana geldiği bildirildi.



Feke, Güncel

Kaynak: DHA

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