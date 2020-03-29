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Felahiye'de kadınlarıh ürettiği maskeler ücretsiz dağıtılıyor

Felahiye'de kadınlarıh ürettiği maskeler ücretsiz dağıtılıyor KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde yaşayan 7 kadın, koronavirüs salgını nedeniyle belediyenin desteğiyle maske üretimine başladı.

29.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:01
Felahiye'de kadınlarıh ürettiği maskeler ücretsiz dağıtılıyor

Felahiye 'de kadınlarıh ürettiği maskeler ücretsiz dağıtılıyor

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde yaşayan 7 kadın, koronavirüs salgını nedeniyle belediyenin desteğiyle maske üretimine başladı. Kadınlarının ürettiği maskeler, ilçe halkına ücretsiz dağıtılıyor.

Kayseri 'nin 3 bin nüfuslu Felahiye ilçesinde yaşayan 7 ev hanımı, koronavirüs salgını nedeniyle gönüllü olarak maske üretmek için belediyeye başvurdu. Başvuruları onaylanan kadınlar için belediye tarafından maske kumaşı ve lastikleri temin edildi. Ardından makine başına geçen 7 kadın, 3 günde 1500 maske üretti. Üretilen maskelerin ücretsiz olarak ilçe halkına dağıtıldığını belirten Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, İlçemizde dikiş nakış kursuna gitmiş kadınlarımız maske üretimi için bize teklifte bulundular. Bizlerde gerekli malzeme ve makine eksiğini tedarik ettik. Kadınlarımız gönüllü olarak maske üretimine başladı. Üretimi yapılan maskeler, ilçe sakinlerimize ücretsiz olarak dağıtılıyor.  Bu ülkenin kadınları ülkenin en sıkıntılı dönemlerinde taşın atlına ellerini koymuşlardı. Şimdi de bu sıkıntılı dönem nedeniyle taşın altına ellerini koyuyorlar diyerek kadınlara teşekkür etti.

'VİRÜSÜN YAYILMAMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

Gönüllü olarak maske üretimine katılan Seval Şeref ise, Halkımıza nasıl yararlı oluruz' diye konuşurken böyle bir fikir ortaya çıktı. Belediyemiz bize malzemeleri tedarik etti ve bizler de gönüllü olarak maske dikimine başladık. Virüsün yayılmaması için mücadele ediyoruz. İlçe halkının sağlığını korumaya çalışıyoruz dedi.

Gönüllü kadınlardan Bircan Mutlu, koronavirüs önlemlerinde devlete yardımcı olmak istediklerini belirterek, "Evde boş oturmak yerini böyle faydalı işlerde bulunduğumuz için mutluyum. Hep birlikte bu virüsü yeneceğiz diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Felahiye, Kayseri, Güncel

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