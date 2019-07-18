18.07.2019 14:17
Haberler» Spor» Haber

Felahiye'de spor şöleni yaşandı

Felahiye

Felahiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Camiler Arası Futbol ve Voleybol Turnuvası sona erdi.

Felahiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Camiler Arası Futbol ve Voleybol Turnuvası sona erdi.

Felahiye'de okullar tatil olduktan sonra ilçede bulunan camilerde Kur'an-ı Kerim eğitimi alan 175 genç, eğitim sonrasında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan yaz spor okullarına katılarak yaz tatillerini dolu dolu geçiriyorlar. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğünün ortak çalışmasıyla düzenlenen 175 gencin katıldığı Camiler Arası Futbol ve Voleybol Turnuvası dün yapılan final müsabakalarıyla son buldu. Final müsabakasının ardından düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Tören İlçe Müftülüğü tarafından gençlere sucuk ekmek ikram edilmesiyle son buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, ilçelerdeki sportif faaliyetleri bu tür programlarla artırmak istediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Felahiye, voleybol, Futbol, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:53   MKE Ankaragücü, Moke ile anlaştı
16:53   Deniz Vural Altay'da
16:53   Zargo Toure, Gençlerbirliği'nde
16:51   Salihli Belediyespor'dan topyekün destek çağrısı
16:51   Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi uzatıldı
16:50   Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıl uzattı
16:50   Deniz Türüç, Galatasaray yolunda