10 Mart 2019, 14:41
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Felaket Tellalı Lakaplı Ses Sanatçısı Onur Akay, Bu Defa Sezen Aksu'yu Paylaştı

Felaket Tellalı Lakaplı Ses Sanatçısı Onur Akay, Bu Defa Sezen Aksu

"Felaket tellalı" lakaplı Onur Akay, bu defa güzel bir haberle gündeme geldi. Akay, Sezen Aksu'nun uyurken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Verdiği ölüm haberleri ile sanat camiasının, 'Felaket tellalı' lakabı ile anılan ses sanatçısı Onur Akay, pop müziğin usta sanatçısı Sezen Aksu'nun stüdyoda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

"NEDEN POP MÜZİĞİN DEV İSMİ?"

Onur Akay paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

" Sezen Aksu, neden pop müziğin dev ismi? İşte ispatı… Sezen Aksu, 3 gün 3 gece çalışınca, stüdyodaki koltukta böyle uyuya kaldı. Koltukta uyurken sanki ben Minik Serçe'yim diyor."

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" AŞKIN'IN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜNE İMZA ATACAK"

" Türkiye'nin en büyük starı ama müzik için stüdyoda yatıyor, stüdyoda kalkıyor. Bu arada Aksu, Aşkın Nur Yengi için çalıştı ve yorgun düştü ama kısa sürede Aşkın'ın muhteşem dönüşüne imza atacak." ifadelerini kullandı.

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Onur Akay, Sezen Aksu, Magazin


YORUMLAR (2)
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DÜRBÜNLÜ: sezen aksu öbür tarafa ne götürecek bilen varmı acaba..?
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  • CEVAP : Insanlari gunahlariyla yargilama hakkini hangi din veriyo sana
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  • KARA ZEYTİN : Dürbünlü daha demin sana saçma şeyler yazmaz dedim ama beni yanilttin...! İnsanlar günahkar olabilir amma ALLAH AFFEDICI VE COK BAĞIŞLAYANDIR
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  • SİNANİM : Bu sanatçılar hiç ölümü düşünmez mi İslm adına napar ya
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