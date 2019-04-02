Felat Aygören Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Diyarbakır Dicle belediye başkan adayı olan Felat Aygören isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Diyarbakır Dicle ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Felat Aygören isimli HDP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde HDP Diyarbakır Dicle adayı Felat Aygören kimdir? HDP Diyarbakır Dicle adayı Felat Aygören yüzde kaç oy aldı?

Felat Aygören Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Diyarbakır Dicle belediye başkan adayı olarak gösterilen Felat Aygören Dicle ilçesinde % 50,86 oranında oy almıştır. Dicle ilçesinde % 50,86 oranında oy olan Felat Aygören adlı HDP adayı toplamda 8.980 adet oy sayısına ulaştı.

Diyarbakır Dicle ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.