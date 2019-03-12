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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "Felatun Bey ile Rakım Efendi"nin galası, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirildi.Oyunun galasına Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul ve sanatçılardan Suna Keskin, Yalçın Özden, Tülin Oral, Esin Eden, Anta Toros, Hayati Asılyazıcı, Açelya Akkoyun, Gani Müjde, Belma Canciğer'in de bulunduğu birçok isim katıldı.Ahmet Mithat Efendi'nin kaleme aldığı oyunda Arda Aydın, Aslı Aybars, Ayşegül İşsever, Bekir Aksoy, Doğan Şirin, Emrah Can Yaylı, Emrah Derviş Soylu, Engin Gürmen, Ezgim Kılınç, Fahri Kıncır, Gizem Akkuş, İrem Arslan, Nazife Oğlakçıoğlu, Nur Saçbüker, Osman Kaba, Pınar Pamuk, Sarin Karadaş, Sevilay Şimşek, Sinan Bengier, Tuğçe Açıkgöz ve Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor.Selçuk Soğukçay'ın tiyatro sahnesine aktararak yönettiği oyun, 19. yüzyılın İstanbul'unda geçiyor.Eserin kahramanlarından "Felatun Bey" görüntü itibarıyla modern, iç dünyası itibarıyla yoz ve boş, bu anlayışta sürdürdüğü yaşamıyla gülünç durumlara düşen bir mirasyedi olarak tanımlanıyor.Eserin diğer kahramanı olan "Rakım Efendi" ise ailesinin ölümünden sonra Arap Dadı tarafından güçlükle yetiştirilen, gelenek ve göreneklerine bağlı, kültürlü, azimli, çalışkan ve bu olumlu nitelikleri nedeniyle herkesin sevdiği, takdir ettiği bir genç olarak yansıtılıyor.Oyunda, Felatun Bey ile Rakım Efendi'nin yaşamları boyunca birçok noktada kesişmesiyle birlikte Tanzimat dönemi sonrasındaki Türk eserlerinde sıkça yer alan "yanlış Batılılaşma" konusu ironik bir yaklaşımla ele alınıyor.İki perdelik oyun, 27-30 Mart tarihlerinde Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde izlenebilecek.