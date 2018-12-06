Felatun Bey ile Rakım Efendi" Seyirciyle Buluştu

06 Aralık 2018 Perşembe 18:23



06 Aralık 2018 Perşembe 18:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "Felatun Bey ile Rakım Efendi" tiyatroseverlerle buluştu.İBB Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, prömiyeri Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen eser, Türk edebiyatının ilk popüler yazarlarından kabul edilen Ahmet Mithat Efendi'nin romanından uyarlandı.Selçuk Soğukçay'ın tiyatro sahnesine aktararak yönettiği oyun, 19. yüzyılın İstanbul'unda geçiyor.Eserin kahramanlarından "Felatun Bey" görüntü itibarıyla modern, iç dünyası itibarıyla yoz ve boş, bu anlayışta sürdürdüğü yaşamıyla gülünç durumlara düşen bir mirasyedi olarak tanımlanıyor.Eserin diğer kahramanı olan "Rakım Efendi" ise ailesinin ölümünden sonra Arap Dadı tarafından güçlükle yetiştirilen, gelenek ve göreneklerine bağlı, kültürlü, azimli, çalışkan ve bu olumlu nitelikleri nedeniyle herkesin sevdiği, takdir ettiği bir genç olarak yansıtılıyor.Oyunda, Felatun Bey ile Rakım Efendi'nin yaşamları boyunca birçok noktada kesişmesiyle birlikte, Tanzimat dönemini sonrasında ilk Türk eserlerinde sıkça yer alan "yanlış batılılaşma" konusu ironik bir yaklaşımla ele alınıyor.Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde 8 Aralık ile 12 ve 15 Aralık arasında izlenebilecek oyunda, Arda Aydın, Aslı Aybars, Ayşegül İşsever, Bekir Aksoy, Doğan Şirin, Emrah Can Yaylı, Emrah Derviş Soylu, Engin Gürmen, Ezgim Kılınç, Fahri Kıncır, Gizem Akkuş, İrem Arslan, Nazife Oğlakçıoğlu, Nur Saçbüker Otan, Osman Kaba, Pınar Pamuk, Sarin Karadaş, Sevilay Şimşek, Sinan Bengier ve Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor.Eserin şarkı sözlerinde Selçuk Soğukçay, müziklerinde Ali Otyam, kostüm tasarımında Canan Göknil, sahne tasarımında Nurullah Tuncer ve Senem Gelgi, ışık tasarımında Murat İşçi, efekt tasarımında Umut Yüzbaşıoğlu, koreografisinde ise Yasemin Gezgin Yavuzcan imzası bulunuyor.