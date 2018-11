Felç Geçiren Emekli Öğretmen, Eşinin Sevgisiyle Hayata Tutundu

23 Kasım 2018 Cuma 13:07



GÜMÜŞHANE'de 3 yıl önce şeker hastalığı nedeniyle beyin kanaması geçiren ve felç olarak yatağa bağımlı kalan emekli öğretmen Mustafa Daloğlu (88) kendisi gibi emekli öğretmen olan eşi Ayşe Daloğlu'nun (83) yardımlarıyla hayata tutunuyor. Erzurum 'da Öğretmen Okulu'nda tanışan Mustafa ve Ayşe Daloğlu mezun olduktan sonra hayatlarını birleştirdi. 1956 yılında öğretmenliğe başlayan Daloğlu çifti, hep aynı okullarda görev yaptı. Öğretmenliğin yanı sıra okul müdürü olarak da görevlendirilen Mustafa Daloğlu, köyde muhtarlık da yaptı. Meslek hayatında birçok anı biriktiren Daloğlu çifti, 1976 yılında emekli oldu.Mustafa Daloğlu, 3 yıl önce şeker hastalığı nedeniyle beyin kanaması geçirdi ve felç olarak yatağa bağımlı hale geldi. Ayşe Daloğlu ise eşini bir an olsun yalnız bırakmadı, bakımını yaptığı eşine destek oldu, moral verdi.'NEFES ALDIĞINI BİLMEK BANA YETİYOR'Yarım asırlık sevgileri sayesinde zorlukları aştıklarını belirten Ayşe Daloğlu, eşi Mustafa Daloğlu'nun bakımını yapmaktan hiç usanmadığını söyledi. Ayşe Daloğlu, "Kocam şeker hastasıydı. Çok tedavi oldu ama en sonunda felç geçirdi. Şimdi ise yatağa bağlı. Ben ona bakıyorum. Ona bakmaktan da hiç usanmadım. Çocuklarım bana yardımcı oluyorlar. Nefes aldığını bilmek bile yetiyor bana. Her an kuşkulu bir vaziyette yaşıyorum ama üzüntüm içimde. Dışa vurup hiçbir zaman ona belli etmem. Ona olan sevgim hala devam ediyor. Esasen o beni sevdi de aldı. O beni, benim onu sevdiğimden daha çok sever. Tabii evlendikten sonra çoluk çocuğumuz oldu ve daha bir mutlu olduk" dedi.Öğretmenlik mesleğini severek yaptıklarını anlatan Ayşe Daloğlu, "Sağlıklı ve mutlu bir hayat sürdük. Görevimizi yaptık. Şimdi biz de çocukları çok seviyoruz. Öğretmen her ne olursa olsun çok sever çocuklarını, öğrencilerini. Yani herkese sevgi duyar. Çok mutluyum, emekliyim. Öğretmenlik mesleği tanrı mesleğidir de derler. Sabır isteyen bir meslek. Tabii sıkıntılarımız da oluyor ama bu işi severek yaptık" diye konuştu.- Şhane