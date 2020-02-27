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Felç geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun'da felç geçiren yaşlı adam ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.

27.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:48Felç geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti
'da felç geçiren yaşlı adam ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un ilçesinde ikamet eden ve felç geçiren 68 yaşındaki Kamil K., Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gazi Devlet Hastanesine sevk edilen Kamil K. için Samsun'dan kalkan 112 acil servise ait ambulans helikopter, Vezirköprü ilçesine giderek yaşlı adamı alıp Samsun'a getirdi. pistine inen helikopterdeki yaşlı adam kara ambulansıyla Gazi Devlet Hastanesine götürüldü. - SAMSUN

Helikopter, Vezirköprü, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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