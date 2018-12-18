Felç Geçirince Çalışamaz Duruma Gelen Esnaf Destek Bekliyor

Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde alacaklarını tahsil edemeyip, ardından da felç geçiren bir esnaf, çalışamaz duruma gelmesi ve borçlarından dolayı evinin satışa çıkarılacak olması dolayısıyla destek bekliyor.
Fevziçakmak Mahallesi'nde ikamet eden 65 yaşındaki Mehmet Avcı
, 13 yıl gıda sektöründe toptancılık yaptığı iş yerinde, alacaklarını tahsil edemeyince borçlarını ödemek için bankadan kredi çekti, kredi kartına borçlandı.
Borçlarını çeviremeyen, ardındansa felç geçiren Avcı, çalışamaz duruma geldi.
Mehmet Avcı'yı, 40 yıllık eşi Ayşe Avcı (62) yalnız bırakamıyor. 29 yaşındaki tek çocukları Adem Avcı
'nın da engelli olduğu ifade edilen Avcı çifti, Bağ-Kur maaşına da haciz konunca aylıklarından kalan 200 lirayla geçinmeye çalışıyor.
Banka borçları nedeniyle evlerinin de satışa çıkacak olmasından dolayı "sokakta kalma" korkusu yaşayan aile, destek bekliyor.
Mehmet Avcı,Islahiye,Gaziantep
Kaynak: AA