Haberler » 3. Sayfa » Felçli adam yakınları tarafından ölü bulundu - Haberler

Felçli adam yakınları tarafından ölü bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden felçli bir kişi evinde ölü bulundu.

28.02.2020 19:49 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:50Felçli adam yakınları tarafından ölü bulundu

'nın ilçesinde ikamet eden felçli bir kişi evinde ölü bulundu.


Milas - karayolu üzerinde yer alan TOKİ konutlarında ikamet eden 51 yaşındaki Süleyman Güçlü'ye telefonla ulaşmaya çalışan yakınları, Güçlü'ye ulaşamayınca evinde gitti. Eve girdiklerinde Güçlü'nün sese tepki vermediğini gören yakınları 112 ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Güçlü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.


Savcının talimatıyla ikamete olay yeri inceleme ekipleri de gönderildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Güçlü'nün cenazesi otopsi için adli tıp morguna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA


Muğla, Milas, Söke, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
28.02.2020 21:21:28