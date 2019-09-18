Felçli gencin adım atma sevinci

Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşerek omuriliği zedelenen ve felç kalan genç, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gördüğü tedaviyle yeniden adım atabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Andırın ilçesinde, kayalıklardan düşerek omuriliği zedelenen ve yatağa bağımlı kalan 16 yaşındaki Ahmet Yağız Demirci, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine getirildi.

Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından sunulan yürüme robotu, hidroterapi, fizik tedavi ve elektro terapi tedavilerini aynı anda alan Demirci, kısa sürede ayağa kalktı.

Tedavisinin ardından açıklamada bulunan Demirci, kazadan sonra oturma yetisini dahi kaybettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl önce geçirdiğim kaza beni yatağa mahkum bıraktı. Göğsümden altını hissetmiyordum. Hayatım boyunca böyle kalacağımı düşünürken geldiğim bu hastanede hayata yeniden sıkı sıkı bağlandım. Şu an sol bacağımın diz hizasına kadar ve sağ bacağımın dizden yukarısına kadar hissetmeye başladım. Hepsinden önemlisi ayağa kalktım, destekle de olsa adım atabiliyorum."

"Hastamız günlük yaşamını sürdürebilir düzeye geldi"

Hastaya uygulanan tedavi sürecine ilişkin bilgi verilen açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Hastamıza, çok branşlı ve bütüncül bir yaklaşımla tedavi uygulandı. Öncelikle dik durabilmeyi sağlayan adaptasyon cihazlarıyla çalışmaya başladık. Daha sonra uzun yürüme cihazına geçtik. Ardından 'grafo' adı verilen daha düşük seviyeli cihazla tedaviyi sürdürdük. Bunların yanı sıra, hidroterapi, elektroterapi ve manuel tedavilerin hepsi ayrı ayrı fayda sağladı. Hastamız şu anda günlük yaşamını sürdürebilir düzeye geldi. Şu ana kadar yüzde 65 ve 70 iyileşme sağladık. Günlük 1-2 saat tedavinin yanı sıra hastamız egzersizlerine evinde de devam edebiliyor. İlerleyen dönemde iyileşme hızla devam edecek."