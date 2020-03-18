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Felçli kedi sağlığına kavuşuyor

İnegöl Belediyesi, sokakta bulunan felçli kediyi sağlığına kavuşturmak için tedavisine başladı. Yaralı kedi, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde ameliyat edildi.

18.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:15
Felçli kedi sağlığına kavuşuyor

Bölgesinin en donanımlı Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine sahip olan İnegöl Belediyesi, can dostlarına umut olmaya devam ediyor. İnegöl'de Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sokakta buldukları felçli kedinin tedavisine başlandı.

Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada radial felç olarak İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine getirilen kedinin, ampütasyon operasyonu gerçekleştirildi. Şuan durumu iyi olan kedinin sağlığına kavuştuktan sonra hayvansever bir aile tarafından sahiplenileceği ifade edildi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : İnegöl Belediyesi, İnegöl, Güncel

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