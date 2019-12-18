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Felçli köpek, özel yaptırılan yürüteç sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı

Bursa'da yaşayan, felçli bir köpeği sahiplenip uzun süre bebek arabasında her gün gezdirmeye başlayan Banu Baltacı, köpeğin ilk adımlarını gördüğü andaki mutluluğunu paylaştı. Sevimli köpek, özel yaptırılan yürüteç sayesinde adım atmaya başladı.

18.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:00

Uzun yıllar köpek fobisi olan Banu Baltacı, 9 yıl önce ilk köpeğini sahiplenerek köpek korkusunu yendi. Bundan sonra köpeklere ayrı bir sevgi besleyen Baltacı, köpeği olmadan dışarı çıkamaz duruma geldi. 6 ay önce sokakta görüp sahiplendiği Bıdık ismini verdiği köpek, kısa süre sonra felç olarak yürüyememeye başladı. Bu köpeği uzun süre bebek arabasında her gün gezdirmeye başladı.

6 AY SONRA YÜRÜTEÇ SAYESİNDE ADIM ATMAYA BAŞLADI

Baltacı, Bıdık'a ayrı ilgi ve alaka göstermeye başlayarak köpeğinin 6 ay sonra yürüteç sayesinde ilk adımlarına atmasına vesile oldu. Özel yaptırılan yürüteç sayesinde arka ayakları adım atmaya başlayan sevimli köpek, hayırseverlerin desteğiyle 'da göreceği fizik tedaviyle yürüteç olmadan yürüyeceği günü bekliyor.

"4 AYAĞI VE BOYNU TUTMUYOR"

Köpeğini sahiplendikten sonra gençlik hastalığına yakalanıp felç olduğunu ifade eden Banu Baltacı, "Bundan 6 ay önce Bıdık'la sokakta karşılaştık. Başı boş geziyordu. Bıdık'ı biz aldık, kısırlaştırmasını yaptık. Özel veterinere götürdük. Yapılan test sonucunda gençlik hastası çıktı. Veterinere götürdükten birkaç gün sonra titremeleri başladı. Biz de onu hayatta tutmaya çalıştık. Çok şükür hayatta kaldı, ama maalesef felç kaldı. 4 ayağı ve boynu tutmuyor. Ama içimde bir umut vardı.

"FİZİK TEDAVİ İLE İYİLEŞİP YÜRÜYEBİLECEK"

İstanbul'da bulunan hayvanlara fizik tedavi hizmeti veren kliniğe götürdük. Bu tedaviyi hayvanseverlerden destek isteyerek yaptırdım. Yardımseverlerin desteğiyle yürüteç alındı ve Bıdık ilk adımlarını arka ayaklarıyla atmaya başladı. 4 ayağının da yürüyebilmesi için tedaviye devam etmemiz lazım. Bunun için insanlardan yardım istedim. İnşallah gelecek yardımlarla birlikte iyileşip yürüyebilecek" ifadelerini kullandı.

Felçli köpek, özel yaptırılan yürüteç sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı

İstanbul, Yaşam

Kaynak: İHA


Yaşam

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