Felçli Köpek Yürüteçle Hayata Bağlandı

Bağcılar
'da yol kenarında bulunan ve arka ayakları tutmayan 6 yaşındaki Alman Kurdu köpeğe Bağcılar Belediyesi
sahip çıktı. Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nde yapılan tedavi sonucu bel kısmında oluşan bir felç nedeniyle yürüyemeyen köpeğe yürüteç takıldı. "Şanslı" ismi verilen köpek, artık serbest bir şekilde gezip dolaşıyor.
Bağcılar Mahmutbey
Mahallesi'nde bir köpeğin arka ayakları tutmadığı için sürünerek yürümeye çalıştığı ihbarı üzerine Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü veterinerleri harekete geçti. Belirtilen adrese giden ekipler, yol kenarında yatan köpeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra araçla Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'ne götürdü.
Barınakta veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede vücudunda kırıklara rastlanmayan köpeğin bir kaza veya saldırıdan değil hastalığı nedeniyle yürüyemediği anlaşıldı. Bunun üzerine zaman geçirmeden daha detaylı bir tedaviye geçildi. Tetkikler ve çekilen röntgenler sonucunda köpeğin bel bölgesinde omurilik zedelenmesinden dolayı felç şekillendiği tespit edildi.
"Alman kurdu köpek herkesin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor"
Felç dışında herhangi bir sağlık problemi bulunmayan köpeğin tekrar yürüyebilmesi için özel bir yürüteç temin edildi. Barınakta koruma altına alınan köpek, arka ayaklarına takılan aparat sayesinde artık rahatlıkla gezip dolaşabiliyor. Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi görevlileri, 6 yaşındaki Alman Kurdu cinsi köpeğe "Şanslı" ismini verdiler. Bir haftadır barınakta yaşayan Şanslı, çalışanların ve hayvan severlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. - İSTANBUL
Bağcılar,Bağcılar Belediyesi
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:43