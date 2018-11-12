Felçli Köpek Yürüteçle Hayata Bağlandı

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:58



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:58

Bağcılar'da yol kenarında bulunan ve arka ayakları tutmayan 6 yaşındaki Alman kurdu cinsi köpeğe bel kısmındaki felç nedeniyle yürüteç takıldı.Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mahmutbey Mahallesi'nde bir köpeğin arka ayakları tutmadığı için sürünerek yürümeye çalıştığı ihbarı üzerine Sağlık İşleri Müdürlüğü veterinerleri harekete geçti.Belirtilen adrese giden ekipler, yol kenarında yatan köpeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra araçla Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'ne götürdü.Barınakta veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede vücudunda kırıklara rastlanmayan köpeğin bir kaza veya saldırıdan değil hastalığı nedeniyle yürüyemediği anlaşıldı. Tetkikler ve çekilen röntgenler sonucunda köpeğin bel bölgesinde omurilik zedelenmesinden dolayı felç şekillendiği tespit edildi.Felç dışında herhangi bir sağlık problemi bulunmayan köpeğin tekrar yürüyebilmesi için özel bir yürüteç temin edildi. Barınakta koruma altına alınan köpek, arka ayaklarına takılan aparat sayesinde artık rahatlıkla gezip dolaşabiliyor.Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi görevlileri, 6 yaşındaki Alman Kurdu cinsi köpeğe "Şanslı" ismini verdi. Bir haftadır barınakta yaşayan Şanslı, çalışanların ve hayvan severlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.