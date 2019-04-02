Felek Özel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Batman Beşiri belediye başkan adayı olan Felek Özel isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Batman Beşiri ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Felek Özel isimli HDP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde HDP Batman Beşiri adayı Felek Özel kimdir? HDP Batman Beşiri adayı Felek Özel yüzde kaç oy aldı?

Felek Özel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Batman Beşiri belediye başkan adayı olarak gösterilen Felek Özel Beşiri ilçesinde % 16,16 oranında oy almıştır. Beşiri ilçesinde % 16,16 oranında oy olan Felek Özel adlı HDP adayı toplamda 803 adet oy sayısına ulaştı.

Felek Özel Kimdir?

Felek Özel, 1983 doğumlu. Universite mezunu olan Özel, Kozluk ilçe nüfusuna kayıtlı. Özel, bekardır.

Batman Beşiri ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.