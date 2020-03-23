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Felipe Anderson'ın En İyi Anları

Santos altyapısından yetişen Felipe Anderson 2019 yazında İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olmadan önce Santos A takımı ile 68 kez maça çıktı. Anderson'ın Santos formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

23.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:00
Santos altyapısından yetişen Felipe Anderson 2019 yazında İtalyan ekibi Lazio 'ya transfer olmadan önce Santos A takımı ile 68 kez maça çıktı. Anderson'ın Santos formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Felipe Anderson’ın En İyi Anları

Kaynak: Dugout

Etiketler : Felipe Anderson, Lazio, Spor

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