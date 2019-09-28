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Felipe Melo'dan derbi öncesi Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, bugün oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşım yaptı. Melo, bir derbi maçtan fotoğraf koyarak "herkes yerini ve haddini bilsin" notuyla paylaştı.

28.09.2019 11:48

Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan ve 4 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı terleten Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medyada yine olay bir paylaşıma imza attı.

Kazandığı kupalar ve gösterdiği performansla hem Galatasaray tarihine geçen hem de taraftarların kalbinde yuva kuran Felipe Melo, dev derbi öncesi sosyal medya hesabından Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

2014 yılında oynanan bir derbide Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi sonrasında yaptığı hareketi paylaşan Melo, altına "Herkes Yerini ve Rütbesini Bilsin #enbuyukcimbom #feneraglama" notunu düştü.

İşte Melo'nun paylaşımı;

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Felipe Melo'dan derbi öncesi Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray, Felipe Melo, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(22)
KONUŞAN PİTBULL:Pitbulların havladıklarını ve saldırgan olduklarını biliyordum ama konuşabildiklerini bilmiyordum. Belediye sokak köpeklerini Türkiye''de temizlemiş. Brezilya''da da temizlemeli.
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BABA:4 yıldızlı takım ile 3 yıldızlı takım karşılaşıyor arada siklet farkı var zaten. . .
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GS:Emeklilikte GS den ne koparabilirimin peşinde buda. Antrenör felan olurda başımıza kalır diye korkuyorum.
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HARBİDEN:Küçük eniştenin hayatında unutamayacak olduğu anlardan ve adamlardan biri melo adam olsaydında bu hareketi yapmasaydı adam sana okadar adamlığın kadar adamlık görürsün küçük enişte...
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MELO KELO:Melo baba diyeceksiniz uleeennnnnn!!! :))))))))))
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EBULHAYRLI:BU ADAMI NE HABER YAPIONUZ YHA GİT ÜLKENDE ÖT
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EBULHAYRLI:ASLANSARAY ÇİRKEFLEŞMEYİN FUTBOL SAHADA OYNANSIN
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ASLANSARAY:sana ne dokundu birader?
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6 4
FERHAT:İti köpeği haber yapıyorsunuz
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KUBİ:İtin dua si kabul olsaydi gokten sana kemik yagardi melloooossssssss
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