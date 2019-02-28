Felipe Melo'dan Yıldırım Demirören Hakkında Olay Paylaşım!

Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen Felipe Melo, Yıldırım Demirören'in TFF Başkanlığından istifa etmesi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Melo, Instagram hesabından Türkçe yaptığı paylaşıma, "Tanrıya şükürler olsun ki Türk futbolunun kanseri istifa etti" notunu düştü.

"ŞEREF VE GURURLA TAŞIDIĞIM GÖREVİMİ BIRAKIYORUM"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan İDDAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı istifa ediyorum. Bugüne kadar şeref ve gururla taşıdığım bu milli görevi Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesi ile bu kararı almış bulunmaktayım." diyerek istifa ettiğini açıklamıştı.