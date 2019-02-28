28 Şubat 2019, 23:50
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Felipe Melo'dan Yıldırım Demirören Hakkında Olay Paylaşım!

Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, Yıldırım Demirören'in istifası sonrası çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Melo, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Türk futbolunun kanseri istifa etti." notunu düştü.

Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen Felipe Melo, Yıldırım Demirören'in TFF Başkanlığından istifa etmesi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Melo, Instagram hesabından Türkçe yaptığı paylaşıma, "Tanrıya şükürler olsun ki Türk futbolunun kanseri istifa etti" notunu düştü.

"ŞEREF VE GURURLA TAŞIDIĞIM GÖREVİMİ BIRAKIYORUM"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan İDDAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı istifa ediyorum. Bugüne kadar şeref ve gururla taşıdığım bu milli görevi Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesi ile bu kararı almış bulunmaktayım." diyerek istifa ettiğini açıklamıştı.

Galatasaray, Felipe Melo, Yıldırım Demirören, Yenikadinda Gösterme, Spor


YORUMLAR (25)
11KUPA: yıldırım demirören baskanlıgında galatasaray 11 fenerbahce 4 beşiktaş 2 kupa almış ne kadar değişik karakterli bu yorumdaki galatasaraylı arkadaşlar utanın be
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MELO: Melo sağlam takip
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12 1
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ADAM BİZİ BİZDEN İYİ BİLİYOR : Melo hala TÜRKİYE AŞIĞI adam sağlam takip ediyor
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DEMEDİ DEME İBRAHİM: Peki bu mikrop nasıl temizlenir . . . . . . . . buna kim kemik atıyor da bu hâlâ konuşuyor ?
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GALATASARAY : Geri dön yürekli Aslanım geri dön yuvana
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