06 Aralık 2018, 09:12
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Felipe Melo, Galatasaraylı Yöneticiyi Aradı: Beni 6 Aylığına Alın

Galatasaray'da forma giydiği dönemde gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazanan Felipe Melo, Abdurrahim Albayrak'ı arayarak "6 aylığına imza atmaya hazırım." dedi.

Galatasaray, Ocak ayında takımı güçlendirmeyi planlıyor. Sarı kırmızılılar mali yapısını zorlamadan takıma direkt katkı yapacak isimlerle görüşürken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Brezilya Ligi'nde Palmeiras ile şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki Felipe Melo'yu bedelsiz olarak kadrosuna katma şansı olan sarı kırmızılıların tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme yapmayı gündemine aldığı aktarıldı.

MELO İMZAYA HAZIR

2019 yılının Aralık ayında Palmeiras ile sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun da Galatasaray'da kısa süreli de olsa oynama fikrine sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun konuyla ilgili olarak Galatasaray'ın futboldan sorumlu yöneticisi Abdürrahim Albayrak'ı da bilgilendirdiği öne sürüldü.

ALBAYRAK'TAN DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ

Galatasaray'ın futboldan sorumlu yöneticisi Abdürrahim Albayrak, Felipe Melo'nun tekrar sarı kırmızılıların gündemine geldiği bu günlerde sürpriz bir hamle yaptı. Albayrak, sosyal medya hesabından bir taraftarın 'Yuna geri dön Melo' paylaşımını beğendi.

Felipe Melo, bu sezon Palmeiras formasıyla 37 resmi maçta forma giydi. Brezilyalı orta saha oyuncusu bu maçlarda 2 gol attı 1 de asist yaptı.

Palmeiras,Galatasaray,Felipe Melo
06 Aralık 2018 Perşembe 09:12



YORUMLAR (11)
KILIÇASLAN: AH KEŞKEM, GERİ GELSE BU YÖNETİM İYİ BİR İŞ YAPMIŞ OLUR. . . . . . . . . . . . . . . . .
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HAKİKAT: Bu durumda sporcunun zeki çevik ahlaklı olanı tercih edilmiş olunmuyor zira gelen yaşlı çevik değil , zeka da byük sorunu var , ahlak zaten Allaha emanet yani sıfır.
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BİLAL: kart horoz 35 yaşında topcu mu olur
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ADINIZI YAZIN: tek kelimeyle adamın dibisin
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ANDSMERO: meloda benim gıbı fenev dusmanı
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