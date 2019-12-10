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Felipe Melo İstanbul'da

Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, bugün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

10.12.2019 20:51 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:56Felipe Melo İstanbul'da
Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, bugün akşam saatlerinde 'a geldi. Melo, "Buraya esas gelmemin sebebi Galatasaray'ın beni ödüllendirmek istemesi. Galatasaray'ın her zaman kalbimde yeri var" dedi.

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Melo, "Sadece Galatasaray taraftarı, tabii ki onların yeri benim kalbimde başka ama Türk halkın da çok özledim. Küçük oğlum burada doğduğu için o zaten Türk. Başta çay olmak üzere her şeyi çok özledim. Buraya esas gelmemin sebebi Galatasaray'ın beni ödüllendirmek istemesi. Galatasaray'ın her zaman kalbimde yeri var, o çok önemli. Stada gideceğim, taraftarlarla tekrar buluşacağım ve o heyecanı tekrar yaşayacağım. Sonrasında Ümit diye bir arkadaşım var, onu göreceğim. Belki onunla başka işlerimiz olacak" dedi. - İSTANBUL

Galatasaray, Felipe Melo, İstanbul, Spor

Kaynak: İHA

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