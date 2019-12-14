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Galatasaray'dan Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'ye plaket

Galatasaray, eski futbolcuları Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'ye MKE Ankaragücü maçı öncesinde kulübe sağladıkları katkılardan dolayı plaket verdi.

14.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:37

GalatasarayKulübü, eski futbolcuları Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'yi onurlandırdı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki MKE Ankaragücü maçı öncesinde Melo ve Ujfalusi'ye kulübe sağladıkları katkılardan dolayı plaket verildi. İki futbolcuya plaketlerini İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak takdim etti.

3'LÜ ÇEKTİRDİLER

Brezilyalı futbolcu Felipe Melo 2011-2015 yılları, Çekyalı Tomas Ujfalusi de 2011-2013 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyip, şampiyonluklar yaşamıştı. Melo ve Ujfalusi'ye yoğun ilgi gösteren taraftarlar, daha sonra tribünlere çağırdı. İki futbolcu taraftarların isteğini de kırmadı ve ortaya geçerek 3'lü çektirdi.

Öte yandan barkovizyondan Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'nin oynadıkları dönemden görüntüleri gösterildi.

Galatasaray'dan Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'ye plaket

Tomas Ujfalusi, Galatasaray, Felipe Melo, Spor

Kaynak: İHA


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