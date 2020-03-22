Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Fellaini korona virüse yakalandı - Spor

Fellaini korona virüse yakalandı

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng Taishan forması giyen Marouane Fellaini'nin korona virüs testi pozitif çıktı.

22.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:21
Fellaini korona virüse yakalandı
Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng Taishan forması giyen Marouane Fellaini'nin korona virüs testi pozitif çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan ve hayatın her alanını olumsuz etkileyen korona virüse yakalanan futbolculara bir yenisi daha eklendi. Çin'in Shandong Luneng Taishan takımında top koşturan Marouane Fellaini'nin testi pozitif çıktı. 32 yaşındaki oyuncu, salgının başlama noktası olan Çin'de bu hastalığa yakalanan ilk futbolcu olarak da kayıtlara geçti.

Belçika Milli Takımı'nda 87 kez forma giyen Fellaini, İngiltere Premier Lig'de Everton ve Manchester United formalarını da terletmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Marouane Fellaini, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Arda Turan bu fotoğrafı paylaşıp isyan etti Spor
Arda Turan bu fotoğrafı paylaşıp isyan etti
Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica sessizliğini bozdu Spor
Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica sessizliğini bozdu
Cristiano Ronaldo’dan ’Evde kal’ çağrısı Spor
Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" çağrısı
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı Spor
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı
’Evde kal’ çağrısı yaptı, nargile kafede yakalandı Spor
"Evde kal" çağrısı yaptı, nargile kafede yakalandı
G.Saray’ı reddeden golcünün Türkiye-Rusya gerginliği itirafı dikkat çekti Spor
G.Saray'ı reddeden golcünün Türkiye-Rusya gerginliği itirafı dikkat çekti
Ünlü boksçunun karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Spor
Ünlü boksçunun karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Galatasaray’da istemişti! Beşiktaş’tan milli yıldıza kanca Spor
Galatasaray'da istemişti! Beşiktaş'tan milli yıldıza kanca

Son Dakika Spor Haberleri

Göztepe, 27 Mart'a kadar izin yapacak - Spor Fode Koita: "Allah yardımcımız olsun" - Spor Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti - Spor "Evde kal" çağrısına uyanlara online spor - Spor Türkiye İzcilik Federasyonu evinde kalan yaşlılara yardım çağrısında bulundu - Spor Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica ilk kez konuştu: Risk altındayım - Spor Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm - Spor Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" çağrısı - Spor "Evde kal" diyen Amine Harit, nargile kafede yakalandı - Spor "Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik - Haber
Loading