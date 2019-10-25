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Felsefe okudu, tarım işçisi oldu

Adana'da felsefe öğretmenliği bölümünü bitiren 26 yaşındaki Ramazan Tırmık, atanamayınca tarlalarda çalışmaya başladı.

25.10.2019 15:10
Adana'da felsefe öğretmenliği bölümünü bitiren 26 yaşındaki Ramazan Tırmık, atanamayınca tarlalarda çalışmaya başladı.
Türkiye'nin narenciye üretiminin 3'te 1'ini karşılayan Adana'da portakal, limon ve mandalina hasadı devam ediyor. Günlük 79 lira yevmiye ile çalışan tarım işçileri de yağmur yağmadığı sürece bahçelerde çalışarak ailelerini geçindirmeye çalışıyor. 2017 yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun olan Ramazan Tırmık da KPSS'den 80 puan almasına rağmen atanamayınca tarlalarda çalışmaya başladı. Özel okullarda da iş bulamadığını belirten Ramazan Tırmık, mecburen çalıştığını söyledi. Tırmık, " 79 lira yevmiye alıyoruz. Yağmur olan günler evde oturuyoruz. 4 yıl üniversite okudum. Zorlanarak, içlenerek yapıyorum. Üniversiteden mezun arkadaşlarım da aynı böyle. Çok nadir iş bulan var. Bazıları polis oluyor. KPSS'den 80 puan aldım atanamadım" diye konuştu.
(İHA)
Felsefe okudu, tarım işçisi oldu

Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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