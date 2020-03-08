Femen grubundan Paris'te eylem: Ataerkil salgını sonlandırın
Kadın hakları savunucusu gruplardan Femen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'te eylem düzenledi. Aktivist kadınlar, gündemdeki koronavirüs hastalığını da eylemlerine uyarlayarak "Ataerkil salgına son verin" yazılı pankartlar taşıdı.
08.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:01
Kadın hakları savunucusu gruplardan Femen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Fransa 'nın başkenti Paris 'te eylem düzenledi.
Yaklaşık 40 kadar kadın, kendilerine özgü eylem biçimini yineleyerek yarı çıplak halde slogan attı, or renkli meşaleler yaktı.
Yaklaşık 40 kadar kadın, kendilerine özgü eylem biçimini yineleyerek yarı çıplak halde slogan attı, or renkli meşaleler yaktı.
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu :Femen grubundan Paris'te eylem: Ataerkil salgını sonlandırın
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