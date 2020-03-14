FEMEN lideri Shevchenko: Kadın haklarında ilerleme yok gerileme var
FEMEN lideri Shevchenko, "Kadın haklarında ilerleme yok gerileme var" dedi.
14.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:48
Dünya çapında yaptığı üstsüz eylemleriyle tanınan FEMEN grubunun lideri Inna Shevchenko, "Kadınların sesinin daha 'yüksek' çıkmasının nedeninin, haklarındaki gerileme" olduğunu söyledi.
Özellikle cinsiyetçi propagandalar, kadın cinayetleri ve kürtaj hakkı gibi konularda yaptıkları protestolarla kendilerinden söz ettiren FEMEN gurubunun lideri Inna Shevchenko euronews'e açıklamalarda bulundu.
Özellikle cinsiyetçi propagandalar, kadın cinayetleri ve kürtaj hakkı gibi konularda yaptıkları protestolarla kendilerinden söz ettiren FEMEN gurubunun lideri Inna Shevchenko euronews'e açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Euronews.com
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