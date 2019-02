Fen Bilgisi Öğretmeni Mısır Sapından Kağıt Üretti

Kaynak: İHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde fen bilgisi öğretmeni olan Abdullah Tabur, bir grup öğrencisi ile birlikte iki yıllık çalışma sonucu mısır sapından kağıt ve karton üretti.Fen bilgisi öğretmeni ve üç ortaokul öğrencisi mısırın sapını, tarlada arta kalan kısmını ve koçanını laboratuvar ortamında kağıt ve kartona dönüştürmeyi başardı. Yaz aylarında Çukurova bölgesinde mısır hasadının ardından yakılan anızın çevreye verdiği zarardan yola çıkan fen bilgisi öğretmeni Abdullah Tabur öğrencileriyle birlikte iki yıl önce başlattığı projede laboratuvarda kağıt üretti.Mısırın sapı, tarlada kalan anızı, koçanı ve aynı zamanda her türlü bitkisel atığın elektriğe de dönüşeceğini iddia eden Abdullah Tabur, bu konuda da çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Projesinin hem çevre kirliliğini azaltacağını hem de ekonomiye büyük katkısı olacağını belirten Tabur, "Tarlada kalan anız Çukurova bölgesinde çoğunlukla yakılıyor. Bu hem çevreye büyük zarar veriyor hemde toprak kalitesini düşürüyor. Öğrencilerimle birlikte 2 yıl önce bir çalışma başlattık. Anız nasıl değerlendirilir diye düşündük. Mısır sapından, buğday sapından hatta her türlü bitkisel atıktan kağıt, karton,poşet üretileceğini bulduk. Bunu da laboratuvar ortamında yaptığımız deneylerle ispatladık. Dünyanın çeşitli yerlerinde şu anda bu tür bitkisel atıklardan elektrik üretildiğini biliyoruz. Bizim şu anki yaptığımız çalışmada daha az maliyetle bu atıklardan elektrik üretmek" şeklinde konuştu.Mısırın arta kalan bitkisel atığından kağıt ve karton üretmenin hemen hemen maliyetsiz bir iş olduğunu belirten Abdullah Tabur "Bu bitkisel atıklar 8 saat gibi kısa bir süre içinde kağıda dönüşebiliyor. Su ile bitkisel atığı kaynatıyoruz. Kaynayan ve hamur şekline gelen mısır sapı ve koçanına Çukurova bölgesinde kehribar denen ağaç bitkisel reçinesini katıyoruz. Bu şekilde çok da dayanıklı bir kağıt ve karton üretiyoruz" şeklinde konuştu.Projeye katılan ortaokul öğrencisi Erol Kolukırık ise, "Anız yakıldığında tarlada bulunan tüm canlılar yanarak ölmektedir. Her canlının yaşama hakkı vardır. Tarladaki canlıları yakarak öldürmekte aynı zamanda günahtır. Onun için özellikle bu sebepten böyle bir çalışma yapmaya karar verdik" dedi. - OSMANİYE