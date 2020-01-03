Haberler » Güncel » Fen-Deney Atölyesi çalışmalarına devam ediyor - Haber

Fen-Deney Atölyesi çalışmalarına devam ediyor

Ümraniyeli öğrenciler, Ümraniye Belediyesi tarafından kurulan Fen-Deney Atölyesi'nde deney yaparak bilimsel düşünme tekniklerini geliştiriyor.

03.01.2020 09:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:11 Fen-Deney Atölyesi çalışmalarına devam ediyor

Sosyal belediyeciliği ve eğitimi ilk sıralara koyan Belediyesi, bu doğrultuda çalışmalar yapmaya devam ediyor. Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Necip Fazıl Kültür ve Eğitim Merkezi'nde kurulan Fen-Deney Atölyesi'ni kullanan öğrenciler, atölyede uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buluyor.

Fen-Deney atölyesinde Ümraniye'de bulunan okulların 7. sınıf öğrencileri misafir edilerek, uzman öğretmen tarafından sabun yapımı öğretiliyor.Derse büyük bir heyecanla katılan öğrenciler, öğretmenle birlikte atölyede bulunan malzemeleri kullanarak sabun yapıyor. Böylece öğrenciler sabun yaparken, hem deney yapmahem de laboratuvar malzemelerini tanıma fırsatı buluyor.

Ayrıca öğrenciler atölyede sabunun hangi maddelerden meydana geldiği ve temizleme işleminin nasıl gerçekleştiği hakkında bilgi alıyor. Öğrenciler laboratuvarda yaptıkları sabunları evlerine götürüyor.


Necip Fazıl Kısakürek, Ümraniye, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:19   Tuzla'da gecekondu alev alev yandı - Haber
10:18   Konya 45 saniyelik akü hırsızlığı kamerada - Haber
10:18   Konak Belediye Meclisi "Gökdelen Projesini" Kent Estetik Komisyonu'na gönderdi - Haber
10:13   Gökdelen için Batur'dan ilk somut adım - Haber
10:13   Mamak'a 44 milyon 363 bin 445 kilogram asfalt serildi - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
22:42   Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Haber
3.01.2020 10:21:18