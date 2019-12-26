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Fen İşleri ekipleri 9 mahallede çalışıyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, üstyapı çalışmaları kapsamında mahallelerde yoğun mesai yapıyor.

26.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:41 Fen İşleri ekipleri 9 mahallede çalışıyor
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, üstyapı çalışmaları kapsamında mahallelerde yoğun mesai yapıyor. Etkili olan yağmur yağışına rağmen mesaisine devam eden ekipler, kırsal ve kent merkezi olmak üzere 9 mahallede çalışmalarını sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen yoğun mesaisine devam ediyor. Mahallelerde eş zamanlı olarak çalışma gerçekleştiren ekipler, etkili olan yağmur yağışına rağmen mesaisini aksatmadan sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Çamlıca Mahallesi'nde çeşitli noktalarda asfalt yama yapan ekipler, Eskibağlar Mahallesi'nde ise asfalt yama ile birlikte tretuvar tamiri yapıyor. Ekipler kent merkezinde ayrıca Kumlubel ve Güllük Mahallelerinde de tretuvar tamir çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalarda da hız kesmiyor. Ekipler bu kapsamda Eğriöz Mahallesi'nde, Muttalip mevkiinde bulunan Tepebaşı Açık Oto Pazarı'nda ve Çukurhisar Mahallelerinde taş döşemeye devam ediyor. Öte yandan Kozlubel ve Mollaoğlu Mahallelerinde ise yol iyileştirme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Vatandaşlar, mahallelerindeki üstyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de planlanan program doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Fen İşleri Müdürlüğü, Tepebaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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