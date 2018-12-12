Fen İşleri Ekipleri Çalışmalarını Hızlandırdı

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleryol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra parke kaplama ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede günlerdir yaşanan yoğun yağış sebebiyle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ilçe genelinde çalışmalarını hızlandırdı.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in öncülüğünde ve belirlenen programlar dahilinde çalışmaların gerçekleştirildiğini belirten Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Ali Bulut tarafından yapılan açıklamada ; " Mevsimsel yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarımızı hızlandırdık. Fen İşleri ekiplerimiz tarafından, Yeşilköy Mahallesi'nde yol dolgu çalışması yapılıyor. Kuşalanı Mahallesi'nde yol tesviye çalışması yapıldı. Avcılar Mahallesi'nde yol açma çalışması yapılıyor. Fidanlı Mahallesi'nde temizlik çalışması yapıldı. Ataköy Mahallesi'nde temizlik çalışması yapıldı. Yeşilköy Mahallesi'nde büz döşeme çalışması yapıldı. Tomruksuyu Mahallesi'nde Bedi Sabuncu Anadolu Lisesi karşısında stabilize yol çalışması yapıldı. Çiğdede Mahallesi Jandarma Karakolu civarında yol çalışması yapıldı. Atatürk Mahallesi Deniz Hastanesi civarında yol düzenleme çalışması yapıldı. Sutaşı Mahallesi eski belediye binası civarında stabilize yol çalışmasının yanı sıra temizlik çalışması yapıldı. Şükrü Kanatlı Mahallesinde stabilize yol çalışması yapıldı. Huzurlu Mahallesi'nde biriken suyun tahliyesi yapıldı.Ayrıca, Deniz ve Çevlik'te sahil boyunca kum düzenlemesi ve temizlik çalışması yapıldı. Uğur Mumcu Parkında biriken kumlar temizlendi. Vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."İfadelerine yer verdi.